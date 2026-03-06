Kabinet herhaalt: gas winnen uit Groningenveld gaat niet gebeuren

Kabinetsleden herhalen dat opnieuw gas winnen uit het Groningenveld niet gaat gebeuren. Ministers Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken), Stientje van Veldhoven (Klimaat) en Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) zijn daar vrijdagochtend eensgezind over. "We gaan Groningen sluiten zoals gepland," zegt Van Veldhoven.

Heerma ziet dat het Groningers raakt: "als die discussie opkomt, dat alleen al leidt tot onzekerheid en een afname van vertrouwen in de overheid." Vijlbrief, die eerder als staatssecretaris verantwoordelijk was voor het afhandelen van de aardbevingschade in Groningen, zegt: "wij gaan ons woord naar de Groningers niet breken. Dat is voor mij een heel ernstige kwestie. Het gaat over de veiligheid van Groningers."

Klimaatminister Van Veldhoven herhaalt bovendien dat er momenteel geen noodzaak is om acuut meer gasbronnen aan te boren. "We zien dat de prijzen wel oplopen, maar met levering is geen probleem."