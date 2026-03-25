Kabinet kan nog niet zeggen wanneer het energiemaatregelen treft

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet kan nog niet zeggen wanneer het maatregelen treft om de economische gevolgen van de oorlog in Iran, vooral op het gebied van energie, te verlichten. Dat zei minister Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) aan het begin van de beantwoording van het kabinet tijdens een debat daarover.

Onder meer Laurens Dassen (Volt) vroeg welke indicatoren er zijn waarop het kabinet de keuze maakt om in te grijpen. "Het ongemakkelijke antwoord is dat ik dat niet in feitelijke cijfers kan aangeven", zei Herbert. Ze zei daarover "in gesprek te blijven" met bijvoorbeeld werkgeversorganisatie VNO-NCW of MKB Nederland.

In de tussentijd zet het kabinet een aantal maatregelen "in de grondverf", aldus Herbert. Eerder in het debat ging het al over het "klaarzetten" van maatregelen, bijvoorbeeld een prijsplafond.

Maximumprijs

Herbert kijkt welwillend naar de suggestie van GroenLinks-PvdA om een maximumprijs voor brandstof in te stellen. "Ingrijpen op prijzen is wel een vergaande optie", waarschuwt de minister. Partijleider Jesse Klaver wilde dat het kabinet al een wetsvoorstel gaat voorbereiden, zodat een maximumprijs snel ingevoerd kan worden als het nodig is.

Dat wil Herbert nu nog niet, onder meer omdat de ambtenaren op het ministerie van Economische Zaken al zo druk zijn, gaf ze desgevraagd aan. Wel gaat ze "zorgen dat we precies weten in welk tempo dit ingevoerd zou kunnen worden, mochten we ervoor kiezen."

Het verlagen van de accijnzen op brandstof kan sneller, maar een meerderheid van de Kamer lijkt daar niet aan te willen. Die maatregel zou miljarden euro's kosten en grotendeels bij hogere inkomens terechtkomen.