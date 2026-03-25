ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachten van autobrand Antwerpen in gesloten instelling

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 20:16
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De twee minderjarigen die werden opgepakt voor een brandstichting vlak bij de Joodse wijk van Antwerpen, zijn door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De twee worden beschuldigd van opzettelijke brandstichting en deelname aan activiteiten van een terroristische groepering.
De tieners zouden een auto in brand hebben gestoken in een buurt waar veel Joden wonen, op een moment dat er op meer plekken in Europa incidenten waren rond Joodse instellingen. De actie werd opgeëist door Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, die het gemunt zegt te hebben op Amerikanen en "zionisten". De auto in Antwerpen bleek uiteindelijk van een vrouw met een Marokkaanse achtergrond te zijn.
De advocaat van de jongens, Chantal Van den Bosch, zegt volgens nieuwssite HLN dat zij niet wisten waar ze aan meewerkten. "Mijns inziens hebben derden hier misbruik gemaakt van kwetsbare jongeren die als kanonnenvlees gebruikt werden." De opdrachtgever wordt nog gezocht.
loading

Loading