Ook in Roermond gedetineerde ontsnapt, is nog voortvluchtig

ROERMOND (ANP) - In Roermond is afgelopen vrijdag een gedetineerde ontsnapt aan zijn begeleiders na een ziekenhuisbezoek. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door het AD. De man is nog voortvluchtig.

De gedetineerde werd vrijdagochtend vervoerd vanuit de penitentiaire inrichting (PI) in Roermond naar het Laurentius Ziekenhuis in die Limburgse stad. "Bij het verlaten van het ziekenhuis heeft hij de mogelijkheid gezien zich te onttrekken aan het toezicht", zegt de woordvoerder. Het gaat om drie beveiligers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, een landelijke dienst van de DJI die onder meer het vervoer van arrestanten en gedetineerden verzorgt.

Vrijdag ontsnapte ook in Utrecht een gedetineerde na een ziekenhuisbezoek. Hij werd na een urenlange klopjacht aangehouden. Deze gedetineerde was er ook in geslaagd een vuurwapen af te pakken van een van zijn begeleiders. Volgens de DJI-woordvoerder is dat in het geval van Roermond niet aan de orde.