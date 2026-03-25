Ook in Roermond gedetineerde ontsnapt, is nog voortvluchtig

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 21:01
ROERMOND (ANP) - In Roermond is afgelopen vrijdag een gedetineerde ontsnapt aan zijn begeleiders na een ziekenhuisbezoek. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving door het AD. De man is nog voortvluchtig.
De gedetineerde werd vrijdagochtend vervoerd vanuit de penitentiaire inrichting (PI) in Roermond naar het Laurentius Ziekenhuis in die Limburgse stad. "Bij het verlaten van het ziekenhuis heeft hij de mogelijkheid gezien zich te onttrekken aan het toezicht", zegt de woordvoerder. Het gaat om drie beveiligers van de Dienst Vervoer en Ondersteuning, een landelijke dienst van de DJI die onder meer het vervoer van arrestanten en gedetineerden verzorgt.
Vrijdag ontsnapte ook in Utrecht een gedetineerde na een ziekenhuisbezoek. Hij werd na een urenlange klopjacht aangehouden. Deze gedetineerde was er ook in geslaagd een vuurwapen af te pakken van een van zijn begeleiders. Volgens de DJI-woordvoerder is dat in het geval van Roermond niet aan de orde.
Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

'Ali, je bent een roofdier, je bent ziek.'

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

