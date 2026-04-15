Kabinet kijkt naar stapsgewijze toetreding nieuwe EU-lidstaten

DEN HAAG (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) is "graag bereid" om te kijken naar de mogelijkheid om landen stapsgewijs lid te laten worden van de Europese Unie. De buitenlandminister wil hiervoor optrekken met Duitsland en Frankrijk. "Het moet wel realistisch en uitvoerbaar zijn", voegt de CDA-bewindsman toe in een debat in de Tweede Kamer.

Hoe zo'n 'graduele toetreding' er dan uit komt te zien, wil Berendsen gaan uitzoeken. "Wij willen in de kopgroep zitten die hier voorstellen over doet", zegt Berendsen. Hij vindt dat Nederland als "founding father" van de EU daartoe min of meer verplicht is.

Berendsen noemt bijvoorbeeld dat een toetredend land in eerste instantie geen vetorecht zou moeten krijgen. De minister verwacht in juni een internationaal rapport dat handvatten kan bieden.

Al in gesprek

Kamerlid Felix Klos (D66) is blij dat Nederland actief meedenkt over hervormingen binnen de Unie. "De frustratie loopt hoog op bij landen die graag bij de Europese Unie willen horen. Als wij hen niet het perspectief daarop geven, kunnen ze in de handen vallen van Rusland of China." Ook VVD en GroenLinks-PvdA zijn positief over het voornemen van Berendsen.

Nederland houdt normaliter strikt vast aan alle voorwaarden, de zogenoemde Kopenhagen-criteria, voordat een kandidaat-lid definitief toetreedt.

De Europese Unie is al in gesprek met onder meer Albanië en Montenegro over een toekomstig lidmaatschap. Ook Oekraïne wil lid worden.