Witte Huis: niet gevraagd om verlenging staakt-het-vuren met Iran

WASHINGTON (ANP) - Woordvoerder van het Witte Huis Karoline Leavitt ontkent dat de Verenigde Staten hebben gevraagd om een verlenging van het staakt-het-vuren met Iran. Volgens Leavitt zijn de Amerikanen optimistisch over het sluiten van een deal en vinden binnenkort waarschijnlijk weer onderhandelingen plaats in Islamabad.

Eerder berichtten Amerikaanse media over een mogelijke verlenging van het bestand, omdat de Verenigde Staten zo tijd konden winnen voor vredesonderhandelingen. Leavitt noemt dat "slechte berichtgeving" die niet klopt. "De gesprekken zijn productief en worden voortdurend gevoerd", aldus het Witte Huis.

De Pakistanen zijn "geweldige bemiddelaars", zei Leavitt. "We stellen hun vriendschap en hun inspanningen om deze deal af te ronden zeer op prijs." Daarom zullen ook de nieuwe gesprekken waarschijnlijk weer in Islamabad plaatsvinden. Veel landen hebben hun hulp aangeboden volgens haar, maar vooralsnog zien de VS geen reden om daarop in te gaan.