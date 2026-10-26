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Trump looft 1 miljoen dollar uit aan melders van kiezersfraude

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat 1 miljoen dollar (bijna 895.000 euro) wordt uitgekeerd aan iedereen die kiezersfraude meldt met een arrestatie en veroordeling tot gevolg. In de Verenigde Staten worden volgende week belangrijke verkiezingen gehouden, de midterms.
De 1 miljoen dollar is volgens Trump voor mensen die melding maken van fraude bij zowel de vorige als aankomende verkiezingen. Dat staat in een korte verklaring op Truth Social.
Amerikanen kunnen op 3 november naar de stembus om nieuwe leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te kiezen. In sommige staten wordt dan ook een nieuwe gouverneur gekozen. De verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor Trumps populariteit.
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