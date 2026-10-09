Kabinet schetst mantelzorgbeleid zonder concrete maatregelen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil de komende jaren de positie van mantelzorgers verder verbeteren. Maar in de vrijdag gepresenteerde Mantelzorgagenda blijven concrete maatregelen uit.

Zorgminister Mirjam Sterk (CDA) schrijft in een Kamerbrief dat ze voortborduurt op eerdere plannen. Zo blijft het kabinet inzetten op meer bewustwording over mantelzorg, betere ondersteuning en het makkelijker maken van het combineren van mantelzorg met werk en onderwijs. Nederland telt 5,5 miljoen mantelzorgers.

Daarnaast wil het kabinet de mantelzorger ontlasten door de kring van mensen die hulp bieden te vergroten. "Dit betekent dat we zorgtaken waar mogelijk breder en eerlijker verdelen, formele en informele zorg beter laten samenwerken en professionele ondersteuning inzetten waar het informele netwerk de zorg niet kan dragen", vat Sterk het doel van de agenda samen in de brief, die ook door minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66), minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) en staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs en Emancipatie, VVD) is gestuurd.

Maar hoe het kabinet deze nieuwe ambitie gaat waarmaken, komt in de brief nog niet direct naar voren. Wel richt het kabinet samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een team op dat gemeenten gaat helpen om in meer ondersteuning voor mantelzorgers te voorzien. Daarnaast komen er verschillende campagnes om bewustwording te creëren en worden er onderzoeken gestart om tot beter beleid te komen voor mantelzorgers. Ook werkt Vijlbrief aan een regeling voor mantelzorgverlof.