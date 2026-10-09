Van den Brink: niet geslaagd om samen asielplekken te regelen

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten, Rijk en opvangorgaan COA zijn er de afgelopen tijd samen "onvoldoende in geslaagd" om plekken voor asielzoekers te regelen. Dat is volgens asielminister Bart van den Brink weer "pijnlijk duidelijk" geworden toen twintig asielzoekers de nacht van donderdag op vrijdag in de regen hebben geslapen bij aanmeldcentrum Ter Apel.

Dat mensen buiten moesten slapen, is volgens de CDA-minister "Nederland onwaardig". Die woorden heeft hij al vaker gebruikt om de situatie in Ter Apel te omschrijven. De minister zei dat hij zelf niet meer mogelijkheden heeft om gemeenten snel asielzoekers te laten opvangen.

Maandag plaatste de overheid nog 21 gemeenten onder toezicht, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. De Spreidingswet die dat proces bepaalt, biedt op de korte termijn geen oplossing, zei Van den Brink. "De kortetermijnoplossing moet gewoon geboden worden in het vinden van locaties." Dat hoeft volgens hem geen reguliere opvang te zijn. Een grote hal kan bijvoorbeeld ook. "Alles is bespreekbaar."