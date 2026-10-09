Merz hekelt aanwezigheid voorganger Schröder op verjaardag Poetin

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is "ten diepste verontwaardigd" over het nieuws dat zijn voorganger Gerhard Schröder woensdag de 74e verjaardag van de Russische president Vladimir Poetin heeft bijgewoond. Een woordvoerder van Merz noemt het "ronduit immoreel" dat Schröder op de uitnodiging is ingegaan.

"Poetin is in zijn eentje verantwoordelijk voor de oorlog in Oekraïne", aldus de woordvoerder. "Zijn bevelen zorgen voor onmetelijk leed, burgerslachtoffers, uit elkaar gerukte families, doden en gewonden."

Schröder was van 1998 tot 2005 de bondskanselier van Duitsland namens de sociaaldemocratische SPD. In de periode daarna kreeg hij een aantal prominente posities bij Russische bedrijven, zoals Gazprom. Daar krijgt hij al jaren stevige kritiek op, met name sinds de Russische invasie in Oekraïne van 2022.

Ook Schröders eigen partij heeft het bezoek van Schröder aan Poetin veroordeeld. Co-partijleider van de SPD Lars Klingbeil noemde het "compleet onacceptabel".