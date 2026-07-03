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Nieuwe pindakaasvloer Schippers bevat 'slechts' 390 kilo

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 juli 2026 om 14:51
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ROTTERDAM (ANP) - In het Depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is donderdag en vrijdag een nieuw exemplaar van de beroemde Pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers gelegd. Twee museummedewerkers of 'pindakaasstucadoors' die de vloer ook in 2011 al legden, zijn in totaal zo'n negen uur bezig geweest met het vullen van de lijst die om het kunstwerk heen ligt. Voor de vloer van 25 vierkante meter is 390 kilo pindakaas gebruikt.
"De vorige vloer konden we leggen in het oude gebouw", legt een woordvoerder uit. "Daar hadden we meer ruimte. Toen was het een vloer van 40 vierkante meter, en gebruikten we 1000 kilo pindakaas." Voor het kunstwerk is specifieke pindakaas van het merk Calvé gebruikt. "Wim T. Schippers heeft die instructie nadrukkelijk meegegeven, omdat de pindakaas van Calvé zo lekker smeert."
De Pindakaasvloer is vanaf 9 juli tot en met 6 september voor het publiek te zien in het Depot in Rotterdam. Schippers overleed begin juni op 83-jarige leeftijd.
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