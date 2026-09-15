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Kabinet wil 5,1 miljard extra besteden aan infrastructuur

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 16:00
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil 5,1 miljard euro extra uittrekken tot en met 2040 voor het Mobiliteitsfonds waarmee veel infrastructuur wordt betaald. Dat geld moet bovenop de miljarden komen die in het coalitieakkoord al zijn afgesproken, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Van de nieuwe pot geld gaat 1,5 miljard euro naar onderhoud van infrastructuur. Naar regionale bereikbaarheid gaat blijvend extra geld, oplopend tot 300 miljoen euro per jaar.
"Ondanks deze extra 1,5 miljard euro blijven scherpe keuzes noodzakelijk", schrijft het ministerie. Voor onderhoud aan wegen, spoorwegen en waterwegen zijn tekorten van naar schatting tientallen miljarden euro's. Minister Vincent Karremans (VVD) en staatssecretaris Annet Bertram (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat gaan binnenkort kiezen welke projecten nog kunnen doorgaan. Ze geven daarbij voorrang aan onderhoud, ten koste van de aanleg van nieuwe infrastructuur.
De coalitie heeft in beide Kamers geen meerderheid. Hoeveel daadwerkelijk van de uitgaven terechtkomt, moet dus nog blijken. Tegenover de extra uitgaven staan bezuinigingen en lastenverzwaringen, onder meer voor werkenden.
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