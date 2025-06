Quartararo snelste in training TT Assen met negen crashes

ASSEN (ANP) - De Franse motorracer Fabio Quartararo heeft in een training vol crashes de beste tijd gereden bij de TT van Assen. Negen MotoGP-coureurs gingen onderuit op hun motor, onder wie ook kampioenschapsleider Marc Márquez.

De sessie op het TT Circuit kwam na een halfuur stil te liggen toen de motor van de Japanner Ai Ogura na een crash in Duikersloot vlam vatte. Daarvoor waren Alex Márquez, Johann Zarco, Fermin Aldeguer, Enea Bastianini, Franco Morbidelli en Aleix Espargaró gevallen.

Tegen het einde van de sessie ging de rode vlag opnieuw uit na een crash van Lorenzo Savadori bij het uitkomen van Stekkenwal. Zijn kapotte Aprilia bleef midden op de baan liggen. In de slotfase van de training kwam Márquez als negende rijder ten val. Hij was ook al tegen het asfalt geklapt in de eerste vrije training.

Quartararo, winnaar van de TT in 2021, was op zijn Yamaha de snelste. Alex Márquez reed de tweede tijd en Pedro Acosta noteerde de derde tijd.