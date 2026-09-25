Kabinet wil leveranciers verplichten om gas op voorraad te houden

DEN HAAG (ANP) - Gasleveranciers moeten worden verplicht om gasvoorraden aan te houden voor de winter, vindt het kabinet. Nu is de overheid zelf nog verantwoordelijk voor deze gasvoorraden, maar klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) wil die verantwoordelijkheid bij de markt neerleggen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Vergeleken met andere Europese landen heeft Nederland relatief veel ruimte om gas op te slaan. Daarbij is Nederland verplicht om bepaalde Europese vuldoelen te halen. Andere landen mogen een beroep op die voorraden doen, maar Nederland mag hen daar niet voor laten bijbetalen.

In eerdere jaren zorgde de markt er al voor dat er in de winter genoeg gas was. Maar de afgelopen jaren is er in de zomer meestal juist meer vraag naar gas dan in de winter. De voorraden blijven daarom te leeg, en het kabinet moet geld uittrekken om ze te vullen - deels voor andere landen. Het beleid werkt niet meer, concludeert Van Veldhoven. Ze komt daarom met een "hernieuwde strategie op de rol van de overheid in de gasmarkt".

Noodvoorraad

In Brussel gaat het kabinet pleiten voor afschaffing van de Europese vuldoelen. Als de doelen onverhoopt blijven bestaan, dan heeft Van Veldhoven liever dat gasleveranciers verantwoordelijk worden voor de seizoensopslag. De minister verkent ook of ze die plicht alvast in Nederland kan invoeren.

Het kabinet gaat ook een noodvoorraad van 5 terawattuur aan gas aanleggen, werd eerder al bekend. Dat zou genoeg moeten zijn voor ongeveer twee weken, of korter in de winter. De noodvoorraad wordt mogelijk groter als de Europese vuldoelen verdwijnen.

De plannen zijn gericht op het najaar van 2028. Dit jaar kost het de overheid al veel moeite om voor genoeg gevulde gasopslagen te zorgen, en die gang van zaken kan zich volgend jaar mogelijk herhalen.