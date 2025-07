Kabinet wil snoeien in de ruim 8800 overheidswebsites

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet wil het aantal overheidswebsites verminderen om informatie makkelijker vindbaar te maken. De overheid heeft zeker ruim 8800 websites en apps, waarvan bijna de helft niet voldoet aan de regels voor digitale toegankelijkheid. Staatssecretaris Eddie van Marum heeft dinsdag het nationaal actieplan webbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Van Marum, sinds het vertrek van de PVV uit het kabinet verantwoordelijk voor digitalisering, spreekt van "een wildgroei" aan overheidswebsites. "Daardoor is het voor de gemiddelde internetbezoeker niet altijd duidelijk waar overheidsinformatie of diensten gevonden kunnen worden, of de gevonden informatie actueel en correct is en of de overheid echt de afzender is", aldus de BBB'er.

Om te bepalen welke websites overbodig zijn en verwijderd kunnen worden, wil Van Marum eerst een overzicht hebben van welke sites allemaal online staan. Dat is er nu niet. Volgens het dashboard DigiToegankelijkheid, van het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn er 8826 websites en mobiele apps. "Maar dat zullen er naar verwachting meer zijn", aldus een woordvoerder. Van die duizenden overheidssites en -apps voldoet 57 procent aan de toegankelijkheidseisen. Begin vorig jaar was dat nog geen 40 procent.

'Verdwalen in doolhof'

"Digitalisering moet het leven van inwoners en bedrijven makkelijker maken. Dat lukt niet wanneer mensen verdwalen in een doolhof aan overheidswebsites, die soms ook slecht te begrijpen zijn voor mensen met een beperking", zegt Van Marum. "Het nationaal actieplan zorgt online voor meer herkenbaarheid, duidelijkheid en toegankelijkheid."

Door te snoeien in het aantal websites, moet het makkelijker worden om ze te beheren. Ook dalen de kosten hiervoor. Het kabinet wil nieuwe overheidssites alleen nog toelaten als ze "aantoonbare meerwaarde" hebben en voldoen aan de eisen voor toegankelijkheid en informatieveiligheid.

Om de digitale platformen van de overheid herkenbaarder en makkelijker vindbaar te maken, overweegt Van Marum een algemene domeinnaamextensie zoals '.gov.nl' of '.overheid.nl' toe te voegen. De staatssecretaris laat die mogelijkheid onderzoeken.