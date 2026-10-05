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Vermeer-schilderij Meisje met de parel terug in Mauritshuis

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer is maandagochtend weer opgehangen in het Mauritshuis in Den Haag. Het portret is vijf weken in Japan geweest, waar het in Osaka deel uitmaakte van een tentoonstelling met werken uit het Haagse museum. Het schilderij is vanaf maandagmiddag weer voor bezoekers te zien.
Speciaal voor de terugkeer van het beroemde schilderij tekenden museumdirecteur Martine Gosselink en burgemeester van Den Haag Jan van Zanen een officieuze akte van inschrijving voor het meisje als oudste inwoner van Den Haag. "Ze woont er immers al sinds de 19e eeuw", aldus de woordvoerder van het museum in een toelichting.
Vermeer maakte het schilderij rond 1666.
Het Meisje met de parel vormde samen met enkele andere schilderijen uit het Mauritshuis een kleine tentoonstelling in het Nakanoshima Museum of Art in Osaka. De tentoonstelling werd in augustus geopend door prinses Aiko, de dochter van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako.
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