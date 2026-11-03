Kabinet wil tientallen miljoenen voor politie en AI-plannen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stelt voor om tientallen miljoenen uit te geven aan onder meer politie, OM en plannen rond AI. Daarmee wil het tegemoetkomen aan wensen uit de oppositie. Ministers Eelco Heinen (VVD) en Eelco Eerenberg (D66) van Financiën noemen in hun brief de Groep Markuszower en 50PLUS als het om veiligheid gaat, en Volt als het om AI gaat.

Het extra budget voor "veiligheid" loopt op van 15 miljoen euro in 2027 tot 25 miljoen euro vanaf 2031. Bij AI is dat 3 miljoen euro in 2027 tot 10 miljoen vanaf 2030. Het is onduidelijk hoe het geld precies zou worden besteed.

Ook wil het kabinet dat chronisch zieken hun zorgkosten bij hun belastingaangifte kunnen blijven aftrekken. Dit kost 350 miljoen per jaar en wordt gedekt uit een budget dat al gereserveerd was voor chronisch zieken. Verschillende partijen hadden hierom gevraagd.

Belastingplan

In de brief staat ook het voornemen om de hogere btw op sierbloemen met een jaar uit te stellen. Het is nog niet bekend wat er daarna mee gebeurt. Ook wil het kabinet 10 miljoen euro per jaar uittrekken voor milieuvriendelijke technieken in de veehouderij en akkerbouw. Met deze maatregelen hoopt het kabinet de BBB tegemoet te komen.

De voorstellen zijn onderdeel van het belastingplan, waarvoor steun nog allerminst zeker is. Of het kabinet de oppositie ermee overtuigt, moet de komende dagen blijken.

Eerder zei het kabinet al ongeveer 350 miljoen euro per jaar uit te willen trekken voor koopkracht, om zo burgers te compenseren voor de 'vrijheidsbijdrage'. Ook was al bekend dat Heinen de plannen voor box 3 wilde betalen door de tarieven in box 2 nog verder te verlagen.