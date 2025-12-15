ECONOMIE
Kallas: akkoord EU over inzet bevroren Russische tegoeden onzeker

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:34
anp151225178 1
BRUSSEL (ANP) - Het is uiterst onzeker of de EU-regeringsleiders tijdens hun top later deze week instemmen met het gebruik van bevroren Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne. "Ik ben van nature optimistisch, maar ik zie ook hoe moeilijk het is", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas na afloop van een bijeenkomst met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ze durft geen schatting te geven van hoe groot de kans is dat er deze week een akkoord komt.
Als er voldoende lidstaten instemmen, kan dat "echt een gamechanger zijn voor deze oorlog", zei Kallas. "Het laat Rusland zien dat ze het niet kunnen volhouden. Ook geeft het een duidelijk signaal dat Rusland echt de last moet dragen van de schade die het Oekraïne heeft toegebracht."
Italië, Malta en Bulgarije hebben afgelopen vrijdag in een gezamenlijke verklaring samen met België gezegd dat de Europese Commissie naar andere financieringsopties moet zoeken. Hun steun voor het voorstel van de Europese Commissie is onzeker.
