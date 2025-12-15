ECONOMIE
Trump wijt dood Rob Reiner aan 'Trump Derangement Syndrome'

Samenleving
door anp
maandag, 15 december 2025 om 17:35
anp151225179 1
WASHINGTON (ANP) - Donald Trump suggereert dat de dood van regisseur Rob Reiner kwam door "de woede die hij bij anderen veroorzaakte door zijn enorme, onwrikbare en ongeneeslijke aandoening, bekend als Trump Derangement Syndrome", een term die Trump gebruikt voor mensen die kritisch op hem zijn. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social.
"Hij stond erom bekend mensen gek te maken met zijn razende obsessie voor president Donald J. Trump, waarbij zijn overduidelijke paranoia nieuwe hoogten bereikte toen de Trump-regering alle doelen en verwachtingen van grootsheid overtrof", schrijft Trump. Tegelijkertijd spreekt hij van "een zeer trieste gebeurtenis" en noemt Reiner een "ooit zeer getalenteerde filmregisseur en komediester".
Reiner, bekend als regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle, en zijn vrouw Michele werden zondag dood gevonden in hun huis in Los Angeles. Volgens verschillende Amerikaanse media hadden zij steekwonden. De 32-jarige zoon van de regisseur, Nick Reiner, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van moord, schrijft de Los Angeles Times.
