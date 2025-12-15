Minister: FBI verijdelt reeks bomaanslagen in Californië

LOS ANGELES (ANP/RTR) - De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft een reeks bomaanslagen verijdeld met doelwitten in de staat Californië, zegt minister van Justitie Pam Bondi. De daders wilden volgens haar ook agenten en voertuigen van de immigratiedienst ICE aanvallen.

Bondi schrijft op X dat het gaat om The Turtle Island Liberation Front, "extreemlinks, pro-Palestijns, anti-regering en antikapitalistisch". De daders wilden volgens haar vanaf oudejaarsavond bomaanslagen uitvoeren in Los Angeles en Orange County. "De groep was ook van plan ICE-agenten en -voertuigen aan te vallen", aldus de minister in haar verklaring.

Volgens een rechterlijk document zijn vier mensen opgepakt voor samenzwering en bezit van een explosief. Daarin staat ook dat het viertal van plan was om op oudejaarsnacht op vijf locaties in de omgeving van Los Angeles bommen te plaatsen. Twee Amerikaanse bedrijven zouden de doelwitten zijn.