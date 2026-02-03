Wilders: Nederland huilt om plannen van minderheidscoalitie

DEN HAAG (ANP) - Nederland "huilt" om de plannen van D66, VVD en CDA. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders gezegd in het debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord dat deze partijen vorige week sloten. Hij herkent daarin weinig van het "positieve verhaal" waarmee de sociaal-liberalen eind oktober de verkiezingen wonnen.

"U heeft Nederland voorgelogen met uw positivisme", hield Wilders D66-voorman en beoogd premier Rob Jetten voor. De nieuwe coalitie verzwaart de lasten voor huishoudens en bezuinigt miljarden op zorg en sociale zekerheid. Daar staan extra investeringen tegenover, in met name defensie. "Nederland is niet de pinautomaat van D66", waarschuwde Wilders het aanstaande minderheidskabinet.