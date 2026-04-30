Belgische tennisser Blockx klopt titelverdediger Ruud in Madrid

MADRID (ANP) - De Belgische tennisser Alexander Blockx heeft titelverdediger Casper Ruud uitgeschakeld in de kwartfinale van het masterstoernooi van Madrid. De 21-jarige Blockx, 69e op de wereldranglijst, had aan twee sets genoeg tegen de Noorse nummer 15 van de wereld: 6-4 6-4.
Eerder in het toernooi won de Belg al van Félix Auger-Aliassime, de Canadese nummer 5 van de ATP-ranking. Ook versloeg hij de Argentijn Francisco Cerúndolo, die vorig jaar nog de halve finale haalde in Madrid.
In de halve finale treft Blockx de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli.