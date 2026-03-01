Von der Leyen: reëel risico op instabiliteit Midden-Oosten

Naast hernieuwde hoop voor het Iraanse volk, is er door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op het land een "reëel risico op instabiliteit, wat de regio in een spiraal van geweld zou kunnen storten", schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zondag op X.

De EU werkt met alle betrokkenen samen "om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen en burgerlevens te beschermen".

Von der Leyen plaatste het bericht op X na een telefoongesprek met de Jordaanse koning Abdullah. "Jordanië is een waardevolle partner voor Europa in de regio en zal de komende periode een sleutelrol spelen", schrijft ze.

De politica vindt daarnaast dat de EU en anderen ervoor moeten zorgen dat het Iraanse volk "de toekomst in eigen handen heeft en deze zelf kan vormgeven".