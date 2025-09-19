Kallas: Poetin test Westen met schendingen luchtruim

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de Russische schendingen van het Estse luchtruim "een extreem gevaarlijke provocatie". Volgens haar probeert de Russische president Vladimir Poetin het Westen te "testen" met dit soort acties. "We moeten geen zwakte tonen", schrijft ze op X.

"Dit is de derde van dit soort schendingen van het EU-luchtruim in dagen en zorgt voor verdere escalatie in de regio." Kallas, die zelf drie jaar lang premier van Estland was, benadrukt dat de EU solidair is met het Baltische land. Ze zou ook in nauw contact staan met de Estse regering over het incident.

Volgens Estland zijn vrijdagochtend drie Russische MiG-straaljagers het luchtruim binnengevlogen. Ze zouden daar twaalf minuten hebben gevlogen. De Estse regering noemt de actie "ongekend brutaal".