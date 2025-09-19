Proef met kleiner stembiljet in zelfde gemeenten als vorig jaar

DEN HAAG (ANP) - De proef met kleinere stembiljetten die vorig jaar in vijf gemeenten werd uitgevoerd, wordt in dezelfde plaatsen herhaald bij de Tweede Kamerverkiezingen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken dat Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo weer zijn gekozen omdat "continuïteit voor de kiezer van belang is".

Het experiment wordt voor de verkiezingen van 29 oktober niet uitgebreid, omdat er weinig voorbereidingstijd was. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 komen er wel gemeenten bij, aldus de BBB-minister. Onder meer Meierijstad en Nijmegen hebben al voor deelname aan de proef gestemd, in andere gemeenten moet de gemeenteraad er nog over spreken.

De Kiesraad stelde na de verkiezingen in juni 2024 vast dat er vaker ongeldige stemmen waren uitgebracht met de kleinere stembiljetten, 0,74 van de stemmen was ongeldig ten opzichte van 0,18 bij gewone stembiljetten.