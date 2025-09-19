VN-assemblee wil dat Palestijnse leider via video toespraak houdt

NEW YORK (ANP/AFP) - De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft ervoor gestemd dat de Palestijnse leider Mahmoud Abbas de vergadering via een videoverbinding toespreekt. "De staat Palestina mag een van tevoren opgenomen toespraak van zijn president toesturen", zo luidde de boodschap van de Algemene Vergadering. Die wordt dan komende week in de vergaderzaal getoond.

Abbas wilde zelf naar de Algemene Vergadering in New York komen, maar de Amerikaanse autoriteiten weigerden de Palestijnen visa. De VN vieren hun 80-jarig bestaan dit jaar. Veel wereldleiders worden in New York verwacht op de Algemene Vergadering die wordt gehouden van 22 tot en met 30 september.

In principe zijn de VS bij verdrag verplicht afgevaardigden van lidstaten en een aantal medewerkers toe te laten tot New York en het VN-hoofdkwartier. Mensen die worden uitgenodigd door de VN zouden in beginsel door de VS moeten worden toegelaten. Washington zegt dat daar uitzonderingen op mogen worden gemaakt.