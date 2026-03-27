Dit hebben mensen die te hard praten met elkaar gemeen

psychologie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 27 maart 2026 om 20:29
Mensen die luid praten, vallen op. Volgens sociaal-psychologisch onderzoek verraadt dat volume minder vaak brute zelfverzekerdheid dan een heel andere, kwetsbare trek: een tekort aan zelfvertrouwen.
In de trein, in een café of op kantoor: er is altijd iemand van wie de stem alles overstemt. Intuïtief bestempelen we zulke luidruchtige types al snel als dominant of brutaal. Maar psychologieonderzoek laat een genuanceerder beeld zien.
In een klassiek experiment lieten onderzoekers studenten luisteren naar een interview waarin dezelfde vrouw met zacht, gemiddeld of hard volume sprak. De luid pratende versie werd inderdaad als agressiever beoordeeld – maar tegelijk ook als minder zeker van zichzelf. Luid spreken bleek voor veel luisteraars eerder te wijzen op een compenserende strategie: iemand die zijn aanwezigheid moet “opblazen” om niet over het hoofd gezien te worden.
Psychologen wijzen erop dat dit vaak teruggaat op je leerervaringen. Wie als kind alleen gehoord werd door zijn stem te verheffen, houdt die gewoonte later vast. Hard praten wordt zo een aangeleerd overlevingsmechanisme in drukke gezinnen, lawaaiige klassen of competitieve werkomgevingen. Het volume wordt een manier om letterlijk ruimte in te nemen als je die sociaal niet vanzelf krijgt.
Daarmee is luid praten niet louter een psychologisch etiket. Ook context en biologie spelen mee: mensen die veel in rumoerige omgevingen werken, blijven automatisch harder praten, en op hogere leeftijd kan een dalend gehoor het stemvolume ongemerkt omhoog duwen. En dan is er nog emotie: bij boosheid én enthousiasme gaat de volumeknop vaak vanzelf open.
Voor wie zich ergert aan luidruchtige tafelgenoten is dat geen vrijbrief, maar wel een uitnodiging tot herframing. Achter de dominante klank kan een verlegen of onzekere persoonlijkheid schuilgaan – iemand die simpelweg nooit heeft geleerd dat zacht ook gehoord kan worden.

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

Wie zijn zomervakantie nog niet heeft geboekt, kan beter opschieten.

Waarom Djarno Hofland brak met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Spaanse twintiger kiest voor euthanasie na verkrachting

Poetin smeekt oligarchen om miljarden: hij is bijna blut

Firtende Trump: 'De oorlog is erg, maar jij bent nog steeds heel aantrekkelijk

