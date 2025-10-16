RTL stopt met Big Brother door hoge kosten

HILVERSUM (ANP) - Big Brother keert deze winter niet terug bij RTL, zo laat de zender weten. Het einde van het realityprogramma is het gevolg van het besluit van de Belgische zender Play om te stoppen met het programma. Big Brother is een coproductie van Play en RTL, en RTL kan vanwege de hoge kosten niet alleen verder.

De Belgische krant HLN maakte dinsdag bekend dat Play stopt met Big Brother. "De deuren van het 'Big Brother'-huis gaan na vijf jaar op slot, de camera's gaan uit en de microfoons krijgen rust: we willen afsluiten op een hoogtepunt", stelde Play tegenover HLN.

In Big Brother wonen deelnemers samen in een huis onder constante camera-observatie. Het programma werd in 1999 ontwikkeld door John de Mol en was tot 2006 jaarlijks op televisie. In 2021 maakte het programma een doorstart in samenwerking met België.