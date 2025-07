OM: verdachte moord De Vries had geheim netwerk voor betalingen

AMSTERDAM (ANP) - De nieuwste verdachte in de moordzaak van Peter R. de Vries beschikte over een netwerk van personen en bankrekeningen in Nederland, waarmee hij afgeschermd andere verdachten in de zaak kon betalen. Dat stelde het Openbaar Ministerie donderdag tijdens een eerste zitting tegen Raily B.

De 39-jarige B. wordt ervan verdacht dat hij een leidinggevende rol had in de Antilliaanse tak van de criminele organisatie die betrokken was bij de moord. De misdaadverslaggever werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Volgens het OM regelde B. onder meer betalingen voor een hotel en een parkeerboete. "Het ging niet om hele grote bedragen, maar wel om essentiële betalingen voor dagelijkse uitgaven van de criminele organisatie", aldus de officier van justitie.

B. werd op 14 april aangehouden op Curaçao. Hij zat daar een lange celstraf uit voor zijn rol bij een dodelijke schietpartij op de luchthaven Hato in 2014.