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NBC: Republikeinen geven 700 miljoen extra uit aan verkiezingen

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP) - Republikeinen hebben sinds 1 september meer dan 700 miljoen dollar (622 miljoen euro) uitgegeven aan extra advertenties rond de midterms, de tussentijdse verkiezingen in de VS. Volgens NBC News is het geld bedoeld om te voorkomen dat Democraten er op onverwachte plekken met de winst vandoor gaan.
Het meeste geld wordt uitgegeven aan advertenties voor de Senaat. Daar is het in peilingen erg spannend of Democraten in november een meerderheid kunnen behalen.
Vooral in de staat Texas wordt de laatste tijd enorm veel geld geïnvesteerd. De Democraat James Talarico is daar populair en Republikeinen hebben bijna 150 miljoen dollar (133 miljoen euro) extra uitgegeven om hun kandidaat Ken Paxton te steunen.
Het geld gaat vooral naar staten en zetels die Trump tijdens de verkiezingen in 2024 wist te winnen. Democraten zien dat volgens NBC News als een teken dat Republikeinen bang zijn dat ze deze toch zullen verliezen.
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