Kamer wil dat kroegen WK-wedstrijden gratis kunnen vertonen

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil niet dat de NOS horecaondernemers geld vraagt om wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK voetbal op schermen te vertonen. Zolang er niet meer dan 5000 mensen bij zijn, zou dat gratis moeten zijn, vindt een ruime meerderheid.

De NOS brengt hoge tarieven in rekening aan bijvoorbeeld ondernemers, verenigingen en zorginstellingen die wedstrijden voor een groter publiek willen vertonen. VVD-Kamerlid Arend Kisteman vindt dat niet passen bij een publieke omroep die al met belastinggeld is gefinancierd.

Kisteman vraagt het kabinet de NOS daarop aan te spreken en ervoor te zorgen dat het uitzenden van dergelijke grote sportevenementen gratis wordt. Dat moet geregeld zijn voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, dat over twee weken begint. Vrijwel alle partijen in de Kamer steunen die oproep.