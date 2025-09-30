Kamer wil in beslag genomen crimineel geld kunnen gebruiken

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat in beslag genomen geld van criminelen voor maatschappelijke doelen gebruikt kan worden. Daar moeten wel goede voorwaarden aan worden gesteld en het moet transparant gebeuren, staat in een motie van Jesse Six Dijkstra (NSC) en Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) die door de voltallige Kamer werd aangenomen.

Het Openbaar Ministerie doet dit nu ook al, maar dat is als proef en nog niet structureel mogelijk. Het is wel succesvol, stellen Mutluer en Six Dijkstra.

In 2024 nam het OM 400 miljoen euro crimineel geld in beslag. In 2023 werd ongeveer 25 miljard euro aangemerkt als verdacht geld, maar het meeste kan niet direct worden gelinkt aan criminaliteit of niet in beslag worden genomen.

De motie werd aangenomen bij een stemming over het aanpassen van de wet voor het versterken van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. Er werden ook veel amendementen aangenomen, dat zijn voorstellen die de wettekst echt aanpassen. Daarom is de stemming over de eigenlijke wet uitgesteld naar donderdag.