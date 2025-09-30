ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump bij legertop: belediging als we Nobelprijs niet winnen

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 16:59
bijgewerkt om dinsdag, 30 september 2025 om 17:11
anp300925146 1
De Amerikaanse president Donald Trump noemt het erg kwalijk als de Nobelprijs voor de Vrede niet naar de Verenigde Staten gaat. Hij claimde in een toespraak voor hoge militairen dat hij misschien wel acht conflicten in acht maanden gaat oplossen, maar dat de prestigieuze prijs naar "een of andere vent die helemaal niks heeft gedaan" zal gaan. "Het zou een grote belediging zijn voor ons land."
Trump heeft het vaker over de Vredesprijs, maar benadrukte in zijn toespraak dat hij die persoonlijk niet ambieert. "Ik wil het niet, ik wil dat het naar het land gaat." Trump sprak tegen de generaals, die uit de hele wereld waren teruggeroepen, ook over allerlei andere onderwerpen. Die liepen uiteen van Amerikaanse importheffingen tot zijn verlangen om Canada in te lijven als staat en het gebruik van een handtekeningenmachine door zijn voorganger Joe Biden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

anp290925121 1

NSC: Schoof moet aangifte doen van lek door oud-minister Faber

Loading