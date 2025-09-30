Trump bij legertop: belediging als we Nobelprijs niet winnen

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het erg kwalijk als de Nobelprijs voor de Vrede niet naar de Verenigde Staten gaat. Hij claimde in een toespraak voor hoge militairen dat hij misschien wel acht conflicten in acht maanden gaat oplossen, maar dat de prestigieuze prijs naar "een of andere vent die helemaal niks heeft gedaan" zal gaan. "Het zou een grote belediging zijn voor ons land."

Trump heeft het vaker over de Vredesprijs, maar benadrukte in zijn toespraak dat hij die persoonlijk niet ambieert. "Ik wil het niet, ik wil dat het naar het land gaat." Trump sprak tegen de generaals, die uit de hele wereld waren teruggeroepen, ook over allerlei andere onderwerpen. Die liepen uiteen van Amerikaanse importheffingen tot zijn verlangen om Canada in te lijven als staat en het gebruik van een handtekeningenmachine door zijn voorganger Joe Biden.