Zwemsters veroveren op EK kortebaan goud op 4x50 meter vrij

LUBLIN (ANP) - De Nederlandse zwemsters hebben bij de Europese kampioenschappen kortebaan in het Poolse Lublin de titel veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Milou van Wijk, Marrit Steenbergen, Tessa Giele en Valerie van Roon kwamen tot een tijd van 1.33,85 en bleven daarmee Italië en Polen voor.

Nederland was ook al de snelste geweest in de series in de ochtend, maar was met Van Wijk niet heel goed weg. Steenbergen, die in de series niet in actie was gekomen, dichtte het gat met Italië. Slotzwemster Van Roon ging Italië voorbij.

De zwemmers grepen naast een medaille op de 4x50 meter. Brandon van den Berg, Sean Niewold, Caspar Corbeau en Kenzo Simons eindigden met 1.24,30 als zesde. De titel ging naar Italië.