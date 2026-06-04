Kamer wil weten wat kabinet doet tegen buitenlandse beïnvloeding

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet gaat doen om beïnvloeding door buitenlandse actoren op sociale media tegen te gaan. Niet alle partijen zien hetzelfde gevaar, maar een ruime meerderheid van de Kamer wil wel dat er meer gebeurt om de mogelijkheden tot beïnvloeding te verkleinen.

Tweede Kamerlid Barbara Kathmann van PRO vroeg zich in een debat af waarom het kabinet het pikt dat bigtechbedrijven wetten niet naleven en waarom Nederland dat pikt. "We worden er allemaal bijgenaaid. Wanneer gaan we eindelijk totale transparantie afdwingen?" Volgens Kathmann is een oplossing dichtbij. De bedrijven achter de sociale-mediaplatforms moeten openheid geven. "Alle informatie die nodig is om buitenlandse beïnvloeding te stoppen, is er al bij die bedrijven."

Daniël van den Berg van JA21 zag het gevaar ook, maar hij vreesde ook dat het inperken daarvan al snel uitkomt op het beperken van de vrijheid van meningsuiting. "We moeten terughoudend zijn met censuur en discussies sturen."