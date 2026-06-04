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Zeker tien doden bij Israëlische aanvallen op Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 19:11
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CAÏRO/GAZA (ANP/RTR) - Bij de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn donderdag volgens medische hulpverleners zeker tien doden gevallen. Onder hen waren vijf familieleden. Alleen een meisje uit dit gezin overleefde, volgens hulpverleners.
Vroeg op de dag werd een appartementengebouw aangevallen, waarbij vier woningen getroffen werden en negen doden vielen. Daarnaast vielen er zeker vijftien gewonden in het getroffen pand. Later is bij een andere luchtaanval in Gaza-Stad een dode gevallen.
Sinds de Amerikaanse president Donald Trump regelde dat er een wapenstilstand kwam tussen Israël en de beweging Hamas in oktober, zijn er bij Israëlische aanvallen ongeveer 930 Palestijnen gedood. Sinds de grootscheepse aanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook in 2023 begonnen, zijn er zeker 72.000 Palestijnen gedood - voornamelijk burgers, aldus de autoriteiten en hulpdiensten in Gaza.
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