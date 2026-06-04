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Qualifier Chwalińska stunt weer en bereikt finale Roland Garros

Sport
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 19:34
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PARIJS (ANP) - Tennisster Maja Chwalińska heeft in de halve finale op Roland Garros voor een nieuwe stunt gezorgd. De 24- jarige Poolse qualifier, die woensdag in de kwartfinale verrassend de Russin Anna Kalinskaja versloeg, was in twee sets te sterk voor diens landgenote Diana Sjnajder en staat in de finale: 7-6 (4) 6-4.
In de eerste set waren beide speelsters, die debuteerden in een halve finale op een grandslam, aan elkaar gewaagd. De Poolse won de set in een tiebreak na een aantal fraaie rally's.
De tweede set begon de nummer 114 van de wereld sterk en forceerde direct een break. Sjnajder (22), zelf de mondiale nummer 23, brak direct terug, maar dat bleek niet voldoende. Chwalińska, die dankzij haar prestaties op dit toernooi flink zal stijgen op de wereldranglijst, bleef gefocust en benutte haar eerste matchpoint.
Sjnajder schakelde in haar kwartfinale de Belarussische nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, uit. In de finale neemt ze het zaterdag op tegen de Russische Mirra Andrejeva.
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