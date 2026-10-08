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Leger VS wijst op systeemfouten bij crash vliegtuig en helikopter

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De botsing tussen een vliegtuig van American Airlines en een Black Hawk-helikopter van het leger in Washington vorig jaar was het gevolg van verschillende systeemfouten. Dat staat in een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger, dat is ingezien door persbureau Reuters. Bij de crash kwamen 67 mensen om het leven.
Het onderzoek werd al in mei afgerond, maar is nog niet openbaar gemaakt. Volgens het rapport ging het mis door twee onderbroken radioverbindingen, waardoor de helikopterbemanning cruciale informatie van de luchtverkeersleiding niet ontving.
Het rapport bracht ook een aantal andere problemen aan het licht, waaronder technische problemen met de Black Hawk en een patroon waarbij helikopterbemanningen er niet in slaagden het vereiste aantal vlieguren per halfjaar te maken. De helikopter bij de crash was bovendien niet uitgerust met een systeem dat waarschuwt voor dreigende botsingen. Ook liet de samenwerking tussen het leger en luchtvaartautoriteit FAA te wensen over.
In januari concludeerde de Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB ook al dat de crash te wijten was aan systeemfouten. Vorige week schreef NTSB-voorzitter Jennifer Homendy in een brief aan het leger dat er aanzienlijke vooruitgang was geboekt bij het opvolgen van de aanbevelingen.
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