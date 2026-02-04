Kamermeerderheid wil vier omroephuizen en één taakomroep

DEN HAAG (ANP) - De NPO moet vier omroephuizen krijgen en een taakomroep van de NOS en NTR, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Een motie van coalitiepartijen VVD, D66 en CDA die hiertoe oproept, kan in ieder geval rekenen op de steun van GroenLinks-PvdA, die al een vergelijkbaar voorstel deed in haar verkiezingsprogramma.

Het demissionaire kabinet werkt al langer aan het plan om publieke omroepen samen te laten gaan in een aantal omroephuizen. Het idee is dat daardoor minder managers nodig zijn en omroepen meer samenwerken en juist minder concurreren.