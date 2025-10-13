Kantelpunt koraalriffen vrijwel zeker bereikt volgens wetenschap

EXETER (ANP) - Tropische koraalriffen in de wereld hebben vrijwel zeker een kantelpunt voor hun overleving bereikt door de opwarming van oceanen, concluderen wetenschappers in het Global Tipping Points Report, waaraan 160 wetenschappers uit 23 landen deelnemen. Ze zijn zo beschadigd dat ze niet meer kunnen herstellen.

Meer dan 80 procent van de koraalriffen is volgens onderzoekers al verbleekt door hittestress. De riffen zullen minder divers worden en worden overgenomen door andere organismen, zoals algen en sponzen. Uiteindelijk zullen ze afsterven.

Andere kantelpunten worden verwacht in de Amazone en het ijs in Groenland en het westen van Antarctica. Het regenwoud zal volgens wetenschappers "onherkenbaar" worden en het ijs op Groenland en Antarctica zal instorten.

De enige oplossing om nog meer kantelpunten te voorkomen is ervoor zorgen dat de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen wordt gestopt.