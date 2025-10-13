ECONOMIE
Trump: oorlog in Gaza is voorbij

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 1:52
anp131025002 1
WASHINGTON (ANP) - De oorlog in Gaza "is voorbij", aldus de Amerikaanse president Donald Trump in het presidentiële vliegtuig, onderweg naar Israël en Egypte tegen verslaggevers.
Toen een journalist opmerkte dat volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de strijd nog niet voorbij is, herhaalde Trump met nadruk dat de oorlog voorbij is: "Begrijpen jullie dat?"
De Amerikaanse president spreekt in Israël met families van gijzelaars en spreekt ook het Israëlische parlement toe. Daarna reist hij naar Sharm-el-Sheikh voor de Gazatop.
