Leider Palestijnse Autoriteit naar Gazatop in Sharm-el-Sheikh

RAMALLAH (ANP) - De leider van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas zal maandag aanwezig zijn bij de Gazatop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh. Dat maakte zijn kantoor bekend, aldus onder andere de BBC en The Times of Israel.

Abbas is uitgenodigd door gastland Egypte. In het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump is ruimte voor de Palestijnse Autoriteit wat betreft het toekomstige bestuur van Gaza. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zich daartegen verklaard.

Israël en Hamas zullen volgens Israëlische media niet bij de top aanwezig zijn. Op de top zal het staakt-het-vuren in Gaza tussen Israël en Hamas nader worden uitgewerkt.