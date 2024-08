Kantoor Netanyahu ontkent gesprek met Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ontkent dat hij heeft gebeld met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump over een staakt-het-vuren in Gaza. Nieuwssite Axios meldde dat op basis van twee Amerikaanse bronnen.

Het telefoongesprek zou bedoeld zijn om Netanyahu te overtuigen dat hij akkoord moet gaan met een voorstel voor een staakt-het-vuren, waar donderdag weer over onderhandeld wordt in Qatar. Maar het is niet duidelijk of Trump hem ook daadwerkelijk daartoe heeft aangemoedigd.