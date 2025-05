Studentenkamer wordt luxeproduct: huurprijs schiet omhoog, oplichters ruiken kansen

De krapte op de kamermarkt brengt studenten steeds verder in het nauw. De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer is opnieuw gestegen en tikt nu de 683 euro per maand aan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kamernet, dat de gegevens van bijna 14.000 aangeboden kamers analyseerde.

Een jaar geleden lag de prijs nog op 658 euro. Een stijging van 6 procent dus, terwijl het aanbod nauwelijks is gegroeid. Studenten hebben het nakijken, zeker in steden als Amsterdam, waar je voor een kamer bijna duizend euro aftikt. Utrecht (803 euro) en Haarlem (770 euro) doen daar weinig voor onder. Helemaal aan de onderkant bungelt Enschede, waar de gemiddelde huur rond de 400 euro ligt.

Explosieve prijsstijging in kleinere steden

Opvallend is dat juist in de kleinere studentensteden de prijzen het hardst stijgen. Wageningen is ineens 20 procent duurder geworden. Ook in Leiden, Leeuwarden en Eindhoven stijgen de huurprijzen met dubbele cijfers. Alleen Tilburg biedt verlichting: daar daalde de gemiddelde huurprijs als enige stad in het land. In Zwolle bleef alles gelijk.

Kamernet-bestuurder Jim Bijwaard luidt de noodklok. “Er zijn tienduizenden kamers te weinig, maar het aanbod op onze site is nauwelijks gegroeid. Studenten hebben steeds minder keus en betalen steeds meer.” Volgens hem is dat het directe gevolg van ongunstige regels voor verhuurders.

Wet die moest helpen, werkt averechts

De vorig jaar ingevoerde Wet Betaalbare Huur zou de wildgroei aan hoge huurprijzen moeten inperken. Maar de praktijk pakt anders uit. Het nieuwe puntensysteem maakt verhuren minder winstgevend. Gevolg: verhuurders haken af, kamers verdwijnen van de markt en de huurprijzen van het resterende aanbod schieten omhoog. Toch blijft oud-minister Hugo de Jonge bij zijn standpunt: hij heeft geen spijt van de wet.

De woningnood heeft nog een andere schaduwzijde: oplichters krijgen steeds meer ruimte. Studenten worden gelokt met nepkamers waarvoor honderden euro’s aan borg en bezichtigingskosten gevraagd worden. Volgens de Landelijke Studentenvakbond is het aantal meldingen van oplichting “explosief” gestegen.