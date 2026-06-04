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Katz: operatie Zuid-Libanon gaat door na afspraken over bestand

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 10:02
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TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - De Israëlische krijgsmacht gaat door met de operaties in het zuiden van Libanon en zal bij nieuwe aanvallen van Hezbollah ook weer optreden in de hoofdstad Beiroet, zegt minister van Defensie Israel Katz. Zijn verklaring komt enige uren nadat bekend werd dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren. Het leger zegt eveneens dat de gevechten voortduren.
Israëlische troepen blijven aanwezig in een gebied in Zuid-Libanon dat Israël heeft aangemerkt als veiligheidszone, aldus Katz. Libanese inwoners die daardoor hun huizen moesten verlaten, kunnen volgens hem nog niet terugkeren. Die waarschuwing werd even later ook weer uitgegeven door de strijdkrachten.
Volgens Katz gaat Israël door met het ontmantelen van "terroristische infrastructuur" in het gebied. Daarnaast kan volgens de minister worden teruggeslagen als er nieuwe aanvallen komen op Israëlische gemeenschappen en grondgebied, met steun van de Verenigde Staten.
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