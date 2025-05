Rechtbank bekijkt plaats misdrijf in moordzaak Ryan

LELYSTAD (ANP) - De rechters die de strafzaak over de moord op de 18-jarige Ryan Al Najjar uit Joure behandelen, hebben maandagavond de plaats van het misdrijf met eigen ogen bekeken. Ze hebben verschillende locaties uit het dossier bezocht, waaronder de vindplaats van het slachtoffer en een plek waar de verdachten zouden zijn geweest, zegt een woordvoerder van de rechtbank Midden-Nederland.

De schouw duurde zo'n twee uur en vond bewust in de avond plaats, omdat Ryan vermoedelijk ook in de late avond of nacht om het leven is gebracht. Op deze manier konden de rechters een zo goed mogelijk beeld van de plaats delict krijgen "die zoveel mogelijk overeenkomt met het moment waarop het misdrijf heeft plaatsgevonden", aldus de woordvoerder.

Het lichaam van de jonge vrouw uit Joure werd op 28 mei vorig jaar gevonden in het water aan de Knardijk in Lelystad. Haar polsen waren aan elkaar gebonden en haar mond dichtgeplakt. Het OM verdenkt twee broers en de vader van het slachtoffer van de moord.