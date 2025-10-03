Marcouch: minister, doe alles voor Nederlanders van Gazavloot

ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vraagt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) om "alles op alles te zetten voor de spoedige en veilige vrijlating" van de Nederlandse deelnemers aan de Gazavloot. Onder de door Israël aangehouden activisten zijn ook Arnhemmers. "Families en gemeenschap maken zich grote zorgen", schrijft Marcouch aan Van Weel.

De burgemeester dringt na de vrijlating ook aan op een snelle repatriëring. Hij zegt te vertrouwen op "volledige inzet van passende consulaire en diplomatieke middelen".

Aan de Global Sumud Flotilla naar Gaza deden ongeveer vijfhonderd activisten mee, onder wie een Nederlandse delegatie van zestien deelnemers. Ze waren in ruim veertig boten onderweg naar Gaza, maar werden tegengehouden, gearresteerd en vastgezet in de Israëlische havenstad Ashdod.