ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Marcouch: minister, doe alles voor Nederlanders van Gazavloot

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 16:28
anp031025172 1
ARNHEM (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vraagt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) om "alles op alles te zetten voor de spoedige en veilige vrijlating" van de Nederlandse deelnemers aan de Gazavloot. Onder de door Israël aangehouden activisten zijn ook Arnhemmers. "Families en gemeenschap maken zich grote zorgen", schrijft Marcouch aan Van Weel.
De burgemeester dringt na de vrijlating ook aan op een snelle repatriëring. Hij zegt te vertrouwen op "volledige inzet van passende consulaire en diplomatieke middelen".
Aan de Global Sumud Flotilla naar Gaza deden ongeveer vijfhonderd activisten mee, onder wie een Nederlandse delegatie van zestien deelnemers. Ze waren in ruim veertig boten onderweg naar Gaza, maar werden tegengehouden, gearresteerd en vastgezet in de Israëlische havenstad Ashdod.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

Loading