Keja Klaasje Kwestro wint Theo d'Or voor F*CK LOLITA

AMSTERDAM (ANP) - Actrice Keja Klaasje Kwestro heeft zondagavond de Theo d'Or gewonnen voor meest indrukwekkende acteerprestatie voor haar rol in de theatershow F*CK LOLITA. Ook theateractrice Samantha Cherish Wielkens en Jacobien Elffers & De Superdrum kregen een Theo d'Or, melden het Nederlands Theater Festival en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

F*CK LOLITA gaat over het personage Lolita uit de gelijknamige roman uit 1955 van de Russische schrijver Vladimir Nabokov. In het theaterstuk vecht de minderjarige Lolita zich los uit de greep van haar aanbidder Humbert Humbert. "Met haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit, belichaamt Keja Klaasje Kwestro onze schreeuwende behoefte aan een eigen stemgeluid", aldus de jury.

Wielkens ontving de Theo d'Or voor meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol. In BLACK JOY vertellen vier zwarte vrouwen, waaronder Wielkens, over hun persoonlijke ervaringen, met muziek, dans en humor. Volgens het juryrapport vertelt Wielkens "openhartig" over "pijnlijke vragen en herkenbare vreugdevolle anecdotes".

Superdrum

De Theo d'Or voor Meest grensverleggende podiumpresentatie ging zondag naar Jacobien Elffers & De Superdrum. De Superdrum is een constructie van honderd trommels die autonoom spelen. Elffers speelt de rol van de laatste mens in een wereld waarin de machines het overnemen.

Daarnaast werd zondag voor het eerst de Muziektheaterprijs en de Ontwerpersprijs uitgereikt. De voorstelling All the Lonely People van productiehuis Silbersee won de Muziektheaterprijs 2026. De Ontwerpersprijs 2026 ging naar Samuel Baidoo en co. voor Plum Road Tea Dream The Performance.

De Toneelprijzen werden zondag uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Amsterdam.