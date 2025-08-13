ECONOMIE
Kermisbranche bezorgd over toename incidenten met jongeren

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 17:17
APELDOORN (ANP) - De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) maakt zich zorgen over "de toenemende incidenten waarbij groepen jongeren kermissen verstoren". Volgens de brancheorganisatie voor kermisondernemers zijn voorvallen zoals die van dinsdag in Rosmalen "geen uitzondering meer, maar onderdeel van een zorgwekkende trend".
Rond de kermis in de Brabantse plaats werden dinsdagavond een 13-jarige jongen en een 51-jarige man aangehouden, de jongen voor het beledigen van een ambtenaar in functie en de man voor zware mishandeling. Vorige week ontstond ook onrust op de kermis in het Brabantse Liempde. Eerder dit jaar waren er incidenten op kermissen in onder meer Waalwijk en het Utrechtse Hoogland.
Volgens de BOVAK leiden dergelijke incidenten behalve tot fysieke schade en extra beveiligingskosten ook tot omzetverlies en imagoschade. De bond roept de autoriteiten op om preventieve maatregelen te nemen, zoals cameratoezicht.
