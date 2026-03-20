ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regering VS wil geld terug van Harvard-universiteit

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 17:16
anp200326166 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering probeert met een gerechtelijke procedure miljarden dollars federaal belastinggeld terug te krijgen van de gerenommeerde Universiteit van Harvard bij Boston.
De regering voert in de claim aan dat die heeft nagelaten Joodse en/of Israëlische studenten te beschermen. Harvard heeft volgens de eisers met opzet onverschillig gereageerd op de vijandigheid waarmee zij op de campus werden geconfronteerd. Het bestuur zou antisemitisch zijn, aldus de klagers. De universiteit heeft nog niet op de klacht gereageerd.
Het is niet voor het eerst dat de regering-Trump zich tegen de universiteit keert. Afgelopen jaar bijvoorbeeld deden advocaten van de regering een poging om 2 miljard dollar federaal geld voor onderzoek van Harvard te bevriezen, maar dat is niet gelukt. Ook in deze zaak werd vermeend antisemitisme als motivatie opgevoerd.
loading

generated-image

generated-image (1)

d52bcdb6-4252-49e9-b97b-f857588df2b4

ANP-481638629

maxresdefault

anp190326218 1

Loading